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Sep 15, 2019
سادت حالة من الاندهاش والاستغراب من قبل المشاهدين بعدما اقتحمت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم منصة نتفليكس وذلك خلال عرض فيلم “Tall Girl” عبر منصّاتها الالكترونية في الشرق الاوسط، حيث تم تغيير اسم “تايلور سويفت” الى “نجوى كرم” خلال الترجمة الى اللغة العربية.
وانهالت العديد من التعليقات عبر المنصات الاجتماعية وذلك عند ورود الجملة التالية: “ولهذا السبب تتملكني الرغبة لأغدو مثل نجوى كرم عندما أكبر”.
وتداول رواد الانترنت العبارة التي اثارت بلبلة كبيرة، مشيرين الى انّ الترجمة تقصّدت الوقوع في هذا الخطأ وذلك من باب الترويج الدعائي للفيلم في العالم العربي، خاصة ان نجوى كرم تتمتع بشهرة واسعة حيث تخطى اسمها لبنان ليصل الى كل العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تثير بلبلة عبر نتفليكس، وما علاقة تايلور سويفت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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