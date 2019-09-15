رنا العضم: حابه ارتبط وساوي أسرة لكن.. فقدت إيماني بالحب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية، رنا العضم، في حديثٍ لموقع "فوشيا" أنّها لا تؤمن بالحب بعدما عاشت تجربةً سابقة، مضيفةً أنَها لا يمكن أن تعترف به إن لم تعشه وتحيا تفاصيله حتى يمكنها الحديث عنه.

وبيّنت أنَها الآن لا تعيشُ أية قصة حبّ، ومتفرغةٌ لمتابعة تحضيراتها الفنّية للموسم الدرامي المقبل والتي لم تتوضح معالمها بعد.

وأوضحت رنا على هامش الافتتاح الرسمي لفيلم "دم النخل" إخراج نجدة أنزور، وتأليف ديانا كمال الدين، في دار الأوبرا السورية أنها تنتقي أزياءها بعناية تبعًا للمناسبة التي تظهر بها، مضيفةً أنها اختارت فستانًا كلاسيكيًا مناسبًا لحفل افتتاح الفيلم.

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