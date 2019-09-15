هازال كايا تتعرض للتنمر في أشهر حملها الأخيرة.. والسبب غريب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات المصورين في تركيا النجمة، هازال كايا، الحامل بشهرها الثامن خلال تسوقها في أحد المراكز التجارية إلى جانب صديقتها، وظهرت كايا مُرتديةً شورت جينز مع قميصٍ باللون الأخضر منقوشٍ برسوماتٍ باللون الأبيض وحذاءٍ أسود اللون، وربطت شعرها إلى الخلف.

وتفاعل الجمهور مع صور كايا فور تداولها نظرًا لزيادة الوزن الكبيرة بسبب الحمل، والتي بدت واضحة جدًا على وجهها بشكل خاص، وعلق العديد على اختلاف شكلها بشكلٍ كبير، وهو الأمر الذي عرّضها لحملة "تنمّر" تشبه الحملة التي تعرّضت لها من قبل زميلتها فهرية أفغان، بعد أن رصدت عدسات المصورين صورًا لها بدت فيها بزيادة وزن واضحة بعد إنجابها طفلها الأول كاران من زوجها بوراك أوزجفيت.

وفي المقابل دافع عدد آخر من المتابعين عن كايا مستغربين أن يتم "التنمّر" عليها بهذه الطريقة، تحديدًا أنها امرأةٌ حامل ومن الطبيعي أن يزيد وزن المرأة أثناء حملها مثلها مثل أي امرأةٍ أخرى.

Advertisements

يُشار إلى أن كايا صرّحت في وقتٍ سابقٍ، عن تعرضها للتنمر بسبب نحافتها الشديدة، كاشفةً أنّها تُعاني من مرض السكري والذي يستدعي منها الحرص والمحافظة على وزنها واتباع حميةٍ غذائيةٍ مُعينة من اجل الحفاظ على صحتها ورشاقتها خاصةً أنَّ زيادة الوزن ضارة لمرضى السكري.

هذا وأعلنت كايا عن حملها قبل أشهر من زوجها علي أتاي، مُصرحة أنها ستتفرغ للحمل والولادة وستبتعد لفترة عن الفن والدراما من أجل الأمومة، ولهذا السبب تم إيقاف مسلسل "حكايتنا" في موسمه الثاني والذي كانت تُشارك كايا في بطولته، بالرغم من نجاحه الجماهيري الكبير.