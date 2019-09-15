أول صورة لـ"هنا الزاهد وأحمد فهمي" في شهر العسل







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة للعروسين هنا الزاهد وأحمد فهمي اللذين ظهرا برفقة معجب صغير في أحد المطارات أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل.

Advertisements ولقد احتفل الثنائي بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة منذ أيام بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وكرة القدم. علماً أن الفنان محمد حماقي كان نجم عرسهما الذي لاقى تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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