ناهد السباعي: ميريل ستريب مثلي الأعلى









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ردت الفنانة ناهد السباعي على الإشادات التي وصلتها باعتبارها من أكثر الفنانات حصولاً على جوائز وترشيحات في المهرجانات الفنية. وذلك في تدوينة كتبتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". حيث عبّرت عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أعمالها مشيرةً إلى أن الفنانة الأميركية ميريل ستريب هي مثلها الأعلى، لكونها أكثر فنانة تم ترشيحها لجوائز، فضلًا عن نجاحها الجماهيري الكبير.

وكتبت: "أنا طول عمري مثلي الأعلى ومثل كل الممثلات على فكرة عشان محدش يتريق، إنه يكون زي ميريل ستريب.. أكتر ست اترشحت لجوايز وأكتر ست نجحت علي المستوى الجماهيري والمستوى النقدي".

تابعت: "حاسة بجد إني حققت جزء صغير م اللي حلمت بيه.. شكرا لكل الناس اللي شايفة إن الجوايز الكتير شيء مشرّف لمصر عشان كنت بأحبط جدا لما منتج أو مخرج يقولي سيبك من المهرجانات والجوايز مش بتأكِّل عيش".

