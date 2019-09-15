شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إذاعى نادر لإسماعيل ياسين يروى فيه قصة حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأحد ميلاد الراحل الفنان إسماعيل يس وهو واحد من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، ويتميز بخفة الدم في أعماله و استطاع أن يكون نجما لشباك التذاكر تتهافت عليه الجماهير.

وفى لقاء إذاعى نادر كشف الراحل إسماعيل يس عن حياته الشخصية والفنية،قائلا " أنا من مدينة السويس، وأخذت 6 جنيهات من جدتى لوالدتى وهربت للقاهرة بعد أن قالوا لى أنى موهوب فى الغناء".

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وأضاف "ياسين" : ذهبت إلى معهد الموسيقى إلا أننى وجدته مغلقًا لأننا كنا فى إجازة الصيف، فذهبت لأقارب لى فى القاهرة إلا أننى لم ألقى ترحيبًا"، وتابع : "كنت بلف فى شوارع القاهرة طول النهار وآخر الليل كنت بنام فى السيدة زينب".

يذكر أن إسماعيل يس واحد من أشهر الكوميديانات فى تاريخ مصر ويتميز بسرعة البديهة وخفة الدم، واشتهر بأعماله الكوميدية فى السينما، ومن أبرز أفلامه "إسماعيل يس فى متحف الشمع"، "إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة"، "إسماعيل يس فى الجيش".