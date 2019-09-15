شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "الفيل الأزرق 2" تصل الى 98 مليوناً و 353 ألف جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" ايرادات 253 ألف جنيه فى شباك التذاكر يوم أمس السبت لتضاف إلى وصل اليه الفيلم فى الأسابيع الماضية ليصبح اجمالى ما حققه حتى الآن 98 مليوناً و 353 ألف جنيه مقترباً أكثر فأكثر من الوصول الى 100 مليون جنيه فى سابقة لم تحدث فى السينما على مدار تاريخها.

ويتصدر الفيل الأزرق 2" قائمة الأفلام الأعلى ايراداً فى تاريخ السينما المصرية وذلك منذ تخطيه 80 مليون جنيه الشهر الماضى حيث كان الرقم مسجلا باسم فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، ولكن جاء فيلم "ولاد رزق 2" المعروض حالياً أيضاً وتخطى هذا الرقم وأصبح فى المركز الثانى كأعلى ايرادات فى تاريخ السينما.

ويضم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.