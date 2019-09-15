إنجي علاء لـ"الخليج 365": يوسف الشريف "بيتوتي" وهذه أغلى هدية استقبلها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الكاتبة إنجي علاء، إنها تحرص كل عام على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، الذي يوافق 14 سبتمبر، رغم أنه لا يحب الاحتفالات كثيرًا، لذلك يحتاج الأمر منها لترتيبات معينة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أفكر كل عام في إقامة احتفالية كبيرة يحضرها كل أصدقائه، لكنه لا يفضل ذلك كثيرًا، وبشكل عام لا يحب الخروجات فهو بيتوتي جدًا".

وأكدت إنجي أن في حالة وجود مباريات بنفس يوم عيد ميلاده، يكون من المستحيل تنفيذ خطتها في الخروج والاحتفال به، مضيفة "هذا العام احتفلنا معًا وأحضرت له هدية مفاجأة، وعادة ما تكون الهدية وفقًا لما يحتاجه، وعادة ما أهتم بشراء الملابس والهواتف المحمولة".

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وعن أغلى هدية حصل عليها، قالت "استقبل من ابننا هدية شعرت أنها الأغلى والأقيم، إذ كتب له على ورقة عادية بالقلم الرصاص، كلمات مؤثرة يعبر من خلالها عن حبه له ويصفه بأنه أفضل أب في الدنيا"، موضحة "الحلو فيها انها بقلم رصاص على ورقة، لسه الاطفال عندهم البراءة بغض النظر الحاجة دي غالية وشكلها شيك ولا لأ، المهم المعنى نفسه".

جدير بالذكر أن إنجي علاء يُعرض لها قريبًا مسلسل "بلا دليل"، والذي ينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات، إخراج منال الصيفي، بطولة درة، خالد سليم، حازم سمير، فراس سعيد، نيقولا معوض، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.