محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد المخرج أحمد خالد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

احتفل صُناع فيلم "لص بغداد"، بعيد ميلاد المخرج أحمد خالد موسى.

وشارك الفنان محمد إمام، جمهوره صورة من الاحتفال عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "بعد ٢٠ ساعة تصوير .. بنحتفل بعيد ميلادي وعيد ميلاد ياسمين رئيس و عيد ميلاد المخرج أحمد خالد، بتورتة قد رُكب أحمد العوضي .. ومن غير شمع".

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز