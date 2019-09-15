أحمد صلاح حسني يهنئ جماهير الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على تهنئة جماهير النادي الأهلي، بعد فوزه على فريق نادي كانو سبورت ضمن مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكتب أحمد صلاح حسني عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: "مبروك لجماهير النادي الأهلي الفوز الإفريقي خارج الديار وتحياتي للمدرب واللاعبين على مجهودهم، وان شاء الله تكون فاتحت خير وأولى خطوات اللقب الإفريقي ان شاء الله".
وحقق الأهلي فوزًا ثمينا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا مساء أمس السبت، بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان.
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