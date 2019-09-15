غدًا.. ملتقى ميدفيست يعرض 7 أفلام في مركز الجيزويت بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات جولة جديدة من ملتقى ميدفيست- مصر السينمائي، في محافظة الإسكندرية غدًا الاثنين 16 سبتمبر.

يعرض الملتقى 7 أفلام قصيرة من مصر وفرنسا والمملكة المتحدة، وذلك بدعم من المركز الثقافي البريطاني، مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، ومنها: رسالة لوالدي، ريد فيلفت، I Don’t Care و Silent Child.

وتعقب جميع العروض حلقة نقاشية يديرها المخرج محمد زيدان، و يشارك في الحلقة النقاشية المنتج رامي الجابري والسيناريست محمود عزت. وتبدأ العروض في السادسة مساءً بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية.

يذكر أن ملتقى "ميدفيست – مصر" أسسه الدكتور مينا النجار، والذي له عدة تجارب في عالم التمثيل، ويهدف إلى خلق مساحة من التواصل بين الأطباء وصنّاع الأفلام، من خلال مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة تجمعها تيمة طبية واحدة تتغير كل عام.