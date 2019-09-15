مؤلف "شريط 6" يكشف تفاصيل أول يوم تصوير لخالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حدد المخرج محمد سلامة يوم الجمعة 27 سبتمبر موعدًا لتصوير أول مشاهد فيلم "شريط 6"، بطولة الفنان خالد الصاوي.

مؤلف الفيلم محمود حمدان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "نبدأ تصوير مشاهد الأكشن يوم 27 سبتمبر، ومن المشاركين في بطولته من النجوم الشباب نانسي صلاح وخالد أنور".

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وعن الشخصية التي يقدمها الصاوي، يقول: "يقدم شخصية الطبيب النفسي، المهتم بقضايا الشباب، كما يعالج نخبة من الشخصيات العامة بالمجتمع.

ويظهر بالفيلم العديد من ضيوف الشرف منهم الفنانة نيللي كريم".

خالد الصاوي ظهر مؤخرًا كضيف شرف في 3 أفلام، هي "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبدالعزيز، إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وفيلم "ولاد رزق2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي، بالإضافة إلى "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمي ومنة شلبي وحسن حسني ومن إخراج خالد مرعي.