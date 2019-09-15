أول تعليق من عاصي الحلاني بعد سقوطه من فوق حصانه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، بعد سقوطه قبل أيام من فوق ظهر حصانه وتعرضه لكسور وإصابات كبيرة.
وكتب عاصي "إلى جميع الأحباء والأوفياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني.. وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة".
وتابع "أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً.. لكم مني كل الحب والتقدير".
كان عاصي سقط من فوق ظهر جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.
يُذكر أن آخر أعمال عاصي أغنية "لبيك يا جزائر" من إنتاج شركة "روتانا"، وأطلقها في يوليو الماضي، وحققت ما يزيد على مليوني مشاهدة على "يوتيوب".
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