هند صبري بـ" الأبيض والأسود" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت هند خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتديا ملابس تمتزج بين الأبيض والأسود، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن هند صبري شاركت في مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها لأول مرة هذا العام بمهرجان فينيسيا.

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