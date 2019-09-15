تراند اليوم : شرير السينما المصرية: لا أؤمن بتحديد النسل.. ومكان المرأة البيت...

اشتهر الممثل المصري الراحل توفيق الدقن بأدوار الشر، والتي لم تخل من الكوميديا، لكن كثيرين لم يتعرفوا عن هذه الشخصية عن قرب وآرائها في الحياة.

وفي مقابلة نشرتها مجلة الإذاعة والتليفزيون عام 1962، تحدث الدقن عن حياته الأسرية، وموقفه من بعض قضايا المرأة.

وأوضح الدقن في المقابلة التي أعاد موقع "في الفن" نشر مقتطفات منها، أنه متزوج من ابنة عمته منذ عام 1959، والتي تخرجت من كلية الآداب، موضحًا أنها لا تعمل، بل موجودة في البيت لتربية الأولاد، إذ أنجب منها وقتها ولدًا وبنتًا وكانا ينتظران المولود الثالث.

وبسؤاله عن إيمانه بتحديد النسل، قال: "لا أؤمن به.. ما دام ربك ساترها يبقا خلاص، تحديد النسل أو تنظيمه يمكن أن يطبقه الذين لا يستطيعون بدخولهم الصغيرة أن يربوا أطفالهم التربية الصالحة، التي تفيد المجتمع الذي يعيشون فيه".

وتابع: "أنا عندي أخو مراتي وعديلي الاثنين دكاترة ولا يؤمنون بتحديد النسل إطلاقًا. مع أنهما يستطيعان بعلمهما الطبي أن ينظما حكاية الحمل إلى حد كبير".

وعن موقفه من عمل المرأة قال الدقن: "مكان المرأة البيت والسهر على راحة زوجها وتربية أطفالها بوجه عام.. وإن كان هناك بعض الأعمال التي يمكن أن تشترك فيها مثل التمثيل".

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وولد توفيق محمد أمين الدقن في قرية هورين بمركز بركة السبع، في محافظة المنوفية المصرية، في 5 مايو 1924، وعمل في البداية موظفا في هيئة سكة الحديد، ولكنه كان رغب في امتهان الفن،، وهو الحلم الذي رفضه والده الأزهري.

وكان أول ظهور فني لتوفيق الدقن، في فيلم "ظهور الإسلام"، من إنتاج 1951، ومن إخراج إبراهيم عز العرب، وحمادة عبد الوهاب، بعد أن تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبلغ رصيد توفيق الدقن السينمائي، 233 فيلما، ومن أشهرها "اين حميدو"، و"مراتي مدير عام"، و"البحث عن فضيحة"، و"سر طاقية الإخفاء"، إلى جانب مسلسلات تليفزيونية، من أبرزها "أحلام الفتى الطائر"، و"القط الأسود"، و"غريب في المدينة".

وعلى الرغم من براعته في أدوار الشر، إلا أن توفيق الدقن اتسم بالطيبة الشديدة في الحياة الواقعية، وكان يسدي نصائح دينية للعديد من زملائه، حسبما أكد نجله ماضي الدقن لبرنامج "ممنوع من العرض".