تراند اليوم : فيديو| "شعبولا" يغني لـ "محمد علي" بعد مهاجمته "السيسي"

طرح المطرب الشعبي المصري، شعبان عبدالرحيم، الشهير بـ "شعبولا"، أغنية جديدة هاجم فيها المقاول والممثل محمد على، ردًا على هجومه على القوات المسلحة وأجهزة نافذة بالدولة بـ "الفساد" في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى معاه ربنا .. مش بيخاف من حد.

.. الشعب المصرى وجيشه ايد واحدة بجد بجد.

حتت ممثل فاشل ساقط مالوش ترتيب غلط فى مصر وجيشها يستاهل التأديب.

اسمه محمد على مش يعنى على كلاى.

ده حتت عيل فاسد وحرامى ورغاى.

لانعرف مين بسلامتة ولاحتى يطلع ايه.

والنعمة انا ماعرفه ولا حتى سمعت عليه.

فيه ناس بيقولوا ممثل فشل وكان بيحاول ولما مالقاش فايدة راح اشتغل مقاول.

هرب على البر التانى وده حلمه من زمان.

كان نفسه يروح يعيش فى جنة اردوغان.

طب فاشل وده كان من الاول باين.

لكن اللى مكنش واضح انك جاسوس وخاين.

بأى حق يافاشل تغلط فى جيش ورئيس.

هو انت فاكر الشعب هيسيبك ياخسيس.

محدش خان البلد دى الا لما وقع واتعرف.

الجيش المصرى ياشاطر رمز الكرامة والشرف.

الريس قالها مرة الجيش ده زى النار.

محدش يلعب معاه بجد او بهزار.

فيه ناس ليها مزاج ان الفساد ينتهى.

محمد على مين ياعم روح اتلهى.

زعلان علشان معرفتش تسرق او ترتشي.

ده ابوك بنفسه قالك عيب عليك اختشى.

السيسى علشان كشفكم عاملين حرب عليه.

ده فيه شعب 100 مليون واقفين جنبه وحواليه.

الجيش المصرى ياعلى مبيتلعبش عليه.

اسأل عشماوى يقولك الخاين اخرته ايه.

ومؤخرا، تحدث ممثل مصري، يدعى محمد علي يمتلك شركة مقاولات شاركت في تشييد مشروعات ببلاده، عن وجود "وقائع فساد كبرى"، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة، دون توثيق حديثه بالمستندات، في سلسلة مقاطع مصورة قصيرة.

وتحدى "علي"، عبر مقطع فيديو مؤخرا، الرئيس المصري في الرد عليه في المؤتمر الحالي الذي يستمر لمدة يوم واحد.

وأثار حديث "علي"، الذي يتواجد خارج البلاد، ضجة كبيرة للغاية عبر منصات التواصل، بين مؤيد ومعارض، وانبرت وسائل إعلامية مؤيدة للنظام في الرد عليه واتهامه بعبارات تمس الوطنية والشرف.

وأعلن السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في صيف 2013، الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، ودافع عقب وصوله للسلطة في 2014 عن دور الجيش كمؤسسة وطنية في بناء الدولة، وإقامة مشروعات قال إنها ضخمة وغير مسبوقة، فضلا عن إنقاذ البلاد من الانهيار.



