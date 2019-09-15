تراند اليوم : «بلال بن رباح».. وفاة الفنان أحمد سالم بعد صراع مرير مع المرض...



فجع الموت الوسط الفني اليوم، برحيل الفنان أحمد سالم بعد صراع مرير مع المرض.

وتوفى الفنان الليبى على أحمد سالم عن عمر يناهز الـ 81 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .

وأدى أحمد سالم دور الصحابى الجليل بلال بن رباح فى فيلم الرسالة سنة 1976، وشارك فى عدد الأعمال ومنها: "محكمة الشعراء" مسلسل تليفزيونى كوميدي، و"رحلة إلى" وثائقى ينتقل بين البلدان من إعداده وتقديمه، و"معكم فى اللغة والأدب" تقديمه وإخراجه، و"رياض عربية".

كما عمل مساعد مخرج فى فيلم "أسد الصحراء.. عمر المختار" وهو من إخراج مصطفى العقاد أيضا.

وشارك فى مجال الدورات وورش العمل كمدرب للنطق السليم للغة العربية.



