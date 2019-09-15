تراند اليوم : حلا شيحة تثير الجدل بفستان مكشوف في حفل زفاف«فهمي» وهنا الزاهد...

منذ أيام، احتفل الفنان المصري أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، بحضور عدد كبير من مشاهير الفن من بينهم الفنان محمد رجب والفنانة حلا شيحة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع Instagram، نشر الفنان محمد رجب صورة تجمعه بالفنانة حلا شيحة من الزفاف التي ظهرت بفستان أسود مكشوف وماكياج براق.

وسرعان من انتشرت التعليقات المهاجمة للفنانة العائدة للفن بعد ارتداء النقاب كالعادة، إذ لا تسلم صور حلا شيحة من النقد الجارح بسبب ملابسها العارية بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب ثم النقاب.

على جانب آخر، كانت أخبار انتشرت الفترة الماضية عن زواج حلا شيحة من الفنان محمد رمضان.

وسريعا نفى رمضان هذه الشائعة ، مؤكدا أن حلا أخت وصديقة لعائلته، وأنه يمضي إجازته الصيفية مع زوجته وأولاده في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها نشر صور له مع زوجته من هناك.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.