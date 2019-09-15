بالفيديو.. أغنية نشوى مصطفى في فرح ابنتها: “ضيعتوا شبابي”

خاضت الفنانة نشوى مصطفى، تجربة الغناء مُجددًا، من خلال حفل زفاف ابنتها مريم، الذي عُقد قبل أيام، إذ قدّمت أغنية ساخرة تحمل اسم “شافها قلبه رق”.

وتقول كلمات الأغنية: “خلصنا في بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهاردة حزومتي جاي يخطف مريومتي”.