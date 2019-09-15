خاضت الفنانة نشوى مصطفى، تجربة الغناء مُجددًا، من خلال حفل زفاف ابنتها مريم، الذي عُقد قبل أيام، إذ قدّمت أغنية ساخرة تحمل اسم “شافها قلبه رق”.
وتقول كلمات الأغنية: “خلصنا في بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهاردة حزومتي جاي يخطف مريومتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أغنية نشوى مصطفى في فرح ابنتها: “ضيعتوا شبابي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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