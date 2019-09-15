مسار إجباري تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا أكتوبر المقبل

تستعد فرقة مسار إجبارى، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم السبت الموافق 12 أكتوبر من الشهر المقبل بمدينة نصر.

من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أعمالها منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت

حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق.. وغيرها.

ويذكر أن "مسار إجباري" كان طرحت أخيرًا ألبومها الثالث تحت عنوان"الألبوم" ويضم 10 أغنيات مختلفة، وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.