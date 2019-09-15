بالصور .. بدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية للمحور الأفريقى بالمعاصر والتجريبى

بدأت منذ قليل أولى فعاليات المحور الفكرى الأفريقى المقام بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات الدورة ال26 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى .



ولقد بدأت الجلسة الافتتاحية بعنوان المسرح الإفريقي "حول إشكالية التعريف والتصنيف والنقد"، ويدير الجلسة

ويلقي كلمة الهيئة الدولية للمسرح ITI سفير اليونسكو للسلام، والأمين العام للهيئة "علي مهدي" السودان.ويتحدث بالجلسة المؤلف المسرحى النيجيرى كينيه إيجوينو حول " قضايا النوع والهُوية في المسرح والأداء الأفريقي المعاصر" ، وتلقى د. ايمان عز الدين استاذ النقد المصرية كلمة بعنوان" الاتجاهات النقدية المعاصرة في المسرح الأفريقي جنوب الصحراء" .

جدير بالذكر أنه الجلسة أقيمت في حضور عدد من كبار المسرحيين والنقاد والباحثين الأفارقة والأجانب لمناقشة قضايا المسرح الأفريقي بدعم من المعهد الدولى للمسرح .

