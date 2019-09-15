بالصور.. تفاصيل أول أيام ورشة المخرج الأمريكي دان سيفر بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الأول للورشة العلمية لإخراج المسرح الراقص، للمخرج الأمريكي دان سيفر، ضمن فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، بمركز التحرير لاونج.

استهل "سيفر" المحاضرة بشكر الحضور على اهتمامهم بالتدريب، ومعرفة ما الذي سوف تقدمه الورشة لهم، مشيرًا إلى أن الورشة سوف تقدم على مدار ثلاث أيام، ثم قدم نفسه للمتدربين وبدأوا في التعريف بأنفسهم،

مشيراً إلى أن الورشة سوف تركز على ما يحدث في الغرفة التي أمامنا ومعنا، مما يسمح للعملية أن تكون عملية اكتشاف، حتى تترك المجال للعمل أن يخبرنا بما يريدنا أن نكون عليه، بدلاً من فرض خطة محددة مسبقًة على ما نفعله.

Advertisements

وتقوم الورشة على محاولة استكشاف التقنيات التي تطمس الخط

الفاصل بين الرقص والمسرح، وتوليد المواد القائمة على المادية واكتشاف المحتوى الدرامي المتأصل.

يذكر أن دان سيفر هو المدير الفني لـ "ويتنس ريلوكيشن"، وقام بإخراج وتصميم جميع عروضهم ، بدءًا من المسرحيات المكتوبة بالكامل إلى قطع الرقص والمسرح الأصلية إلى أشياء كثيرة. في عام 2011 ، قام بتصميم "طقوس الربيع" لـ "سترافينسكي" لأوركسترا فيلادليفيا مع مسرح ريدج الحائز على جائزة أوبي، كما أن أعماله شوهدت دوليًا في فرنسا وغيرها من الدول، ويعمل حاليًا في هيئة التدريس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.