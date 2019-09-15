تعرف على عروض مسرح القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

يعرض ضمن فعاليات اليوم الخامس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، 5 عروض مسرحية لـ 5 دول بعضها عربية وأخري اوربية وعرض مسرحي افريقي لنيجيريا . ويستضيف مسرح الجمهورية في الساعة السابعة المسرحية السويسرية " تحيا الحياة" وعلي مسرح السلام بشارع القصر العيني في الساعة التاسعة ستعرض مسرحية " دون كيشوت " لدولة تونس. العيني في الساعة التاسعة ستعرض مسرحية " دون كيشوت " لدولة تونس. فيما يعرض مسرح ميامي بوسط البلد تعرض المسرحية العراقية "السندباد" في الساع التاسعة مساء أما المسرح العائم الصغير يستضيف العرض المغربي "علاش" الساعة السابعة مساء وعلي مسرح البالون تعرض المسرحية الافريقية " Land of the people " السابعة مساء وعلي مسرح البالون تعرض المسرحية الافريقية " Land of the people " يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر برئاسة الدكتور سامح مهران، كان انطلق يوم 10 سبتمبر الماضر ومن المقرر أن يستمر حتي 19 من الشهر نفسه، ويعرض ضمن فعالياته 22 عرضا مسرحيا لـ 40 دولة عربية وأجنبية علي 13 مسرحًا من مسارح القاهرة .

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