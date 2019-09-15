يوسف فرج نجم ذا فويس كيدز يستعد لطرح أول ميني ألبوم له

يعمل المطرب الصاعد يوسف فرج، نجم ذا فويس كيدز، على تسجيل أول ميني ألبوم غنائي له مكون من 6 أغاني، تمهيدًا لطرحه بالأسواق في موسم رأس السنة المقبل.



يعمل فرج حاليًا على اختيار عنوان الـ "ميني ألبوم"، بحيث يكون

واحدًا من بين ثلاثة أسماء وهم: "المدرسة" أو "حبيبي" أو "الليل"، ويتعاون فيه مع الشاعر أسامة الخواجة، الملحن حسن الليثي، الشاعر والملحن هشام منسي، الموزع كاجو، محمد روما، وياسر الأمين، إضافة لمفاجأة يحضرها مع الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.من المقرر أن يصور المطرب الصاعد خمس أغانٍ من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، من إخراج محمد أبوالليف، بعد أن ينتهي من تسجيلهم، ويستعد أيضًا خلال الفترة المقبلة لإحياء أربع حفلات، ثلاث منها داخل مصر، وواحدة بألمانيا في شهر يناير المقبل.