الليلة.. سليم سحاب يحيي حفلًا موسيقيًا بالأوبرا

يستعد المايسترو الكبير سليم سحاب، لاحياء حفلًا موسيقيًا وغنائيًا تحت عنوان "سحابيات"، وذلك بمصاحبة فرقته، فى تمام ،الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.
من المقرر أن يقدم "سليم" خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من زمن الفن الجميل منها :"حب الدنيا لبليغ حمدي، انت عمرى لـ محمد عبدالوهاب ونعم يا حبيبى لـ كمال الطويل،حكاية غرامى و ليالى الأنس وموسيقى بنادى عليك لـ فريد الأطرش، حبيتك بالصيف لـ الأخوين رحبانى، لحن الوفاء لـ رياض السنباطي، موسيقى تمر حنة لـ محمد الموجي، يا عينى على قلبي، موسيقى فتافيت السكر لـ محمد فوزى.
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