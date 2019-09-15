الليلة.. إفتتاح الأفلام السينما الكورية بسينما الهناجر

يفتتح يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بقاعة سينما الهناجر، في السابعة من ،مساء اليوم الأحد، أسبوع أفلام السينما الكورية، وذلك ضمن خطة قطاع صندوق التنمية الثقافية بإقامة أسابيع سينمائية أجنبية بالتعاون مع سفارات الدول العربية والأجنبية العاملة بالقاهرة.

حيث تبدأ العروض بفيلم "الغابة الصغيرة" وتدور أحداثه

حول "هاي وون" التي تقرر العودة إلى مهد طفولتها بالقرية بعدما تبددت أحلامها في مدينة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية وهناك تتقاسم حياتها وسط الطبيعة الريفية الهادئة مع اثنين من أصدقائها القدامي.

في السابعة مساء الأثنين 16 سبتمبر

يعرض فيلم " المحقق كي: سر الأرملة الفاضلة" وهو أحد أفلام سلسلة المحقق الأشهر في عصر مملكة "جوسون" ، "كيم مين" والذي يأمره الملك "جيونج جو" بالتحقيق في سلسلة جرائم القتل .

وتختتم العروض في السابعة مساء الثلاثاء 17 سبتمبر بعرض فيلم " اغتيال"والذي تدور أحداثه حول خطة عناصر من حركة الاستقلال الكورية لاغتيال القائد الياباني وبعض العناصر الموالية للاحتلال الياباني