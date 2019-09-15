تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومنها عرض "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوميًا ما عدا الأربعاء، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار،

زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.

بينما يعرض "حمام الست" على

مسرح بيرم التونسي بالشاطبي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٢٥،٥٠،٧٥،١٠٠ جنيها.

يشار إلى أن عرض "حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.