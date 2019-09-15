الانتهاءمن قصر ثقافة توشكى خلال شهرين

أكد المهندس عماد بيومي، المسؤول عن أعمال إنشاء قصر ثقافة توشكى الجديد بنصر النوبة بمحافظة أسوان، على أنه جارٍ الانتهاء من إنشاءات وتجهيزات القصر خلال الشهرين المقبليين ليكون جاهزا للافتتاح قبلنهاية العام الحالى .
وأضاف «بيومي» أن قصر الثقافة يقع على مساحة 1200 مترا مربعا، ويتكون من مسرح يسع لنحو 200 كرسي، به مقصوره ومجهزبكافه اجهزه الصوت و الاضاءه المسرحيه وغرف للممثلين وقاعات أنشطة ومعلومات و مكتبه للكبار واخرى للصغار وقاعات لورش للحرف و الهوايات وقاعه للرسم وقاعة تكنولوجيا معلومات ومخزن للديكور وقاعة للحرف والفنون التشكيلية وقاعة لأنشطة الطفل ومنفذ لبيع الكتب ومكاتب اداريه وخدمات
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