كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - اكدت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تحسن علاقتها مع الفنانة حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك.
وقالت دنيا بطمة، في لقاء على هامش مشاركتها في مهرجان الفضائيات العربية في مصر، ردا على سؤال علاقتها بـ حلا الترك: “الحمدلله بخير هي طول عمرها بخير ” وتابعت “الفتنة اشد من القتل والحمدلله الحياة جميلة”.
وعن علاقة حلا بشقيقتها غزل قالت دنيا بطمة “مستأنسة معاها وتحط احمر فسعيدة الحياة”.
وعن الانتقادات التي توجه لها بسبب ملابسها في بعض الأحيان وأشياء أخرى متعلقة بحياتها الخاصة، قالت: “لا أرد على تلك الانتقادات، هذه حياتي الخاصة، أتقبل النقد فيما يتعلق بالفن فقط”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دنيا بطمة عن علاقتها بـ حلا الترك: “الفتنة اشد من القتل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.