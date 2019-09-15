عاصي الحلاني يخرج عن صمته ويطمئن الجمهور.. هذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــرد: بعد تعرضه لحادثة أثناء ممارسته هواية ركوب الخيل ونقله على إثرها إلى المستشفى، طمأن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور على حالته الصحية من خلال حسابه على موقع “تويتر”.

وشكر عاصي في تغريدة له جميع المحبين الذين اطمأنوا على وضعه فكتب في تغريدة له: “‏الى جميع الأحباء والأوفيياءأشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً…! لكم مني كل الحب والتقدير، عاصي الحلّاني”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني انشغل في الفترة الماضية بتصوير حلقات برنامج “ذا فويس كيدز” الذي يشارك في لجنة تحكيمه لهذا الموسم إلى جانب النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.