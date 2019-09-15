عروض مسرحية لنيجيريا والمغرب وتونس وسويسرا والعراق على 5 مسارح بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 5 عروض مسرحية لـ 5 دول بعضها عربية وأخري اوربية وعرض مسرحي افريقي لنيجيريا . ويستضيف مسرح الجمهورية في الساعة السابعة المسرحية السويسرية " تحيا الحياة " وعلي مسرح السلام بشارع القصر العيني في الساعة التاسعة ستعرض مسرحية " دون كيشوت " لدولة تونس. وعلي مسرح ميامي بوسط البلد تعرض المسرحية العراقية " السندباد " في الساع التاسعة مساء أما المسرح العائم الصغير فيستضيف المسرحية المغربية " علاش " الساعة السابعة مساء وعلي مسرح البالون تعرض المسرحية الافريقية " Land of the people " Advertisements يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وقد انطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتي 19 من الشهر نفسه ويعرض ضمن فعالياته 22 عرضا مسرحيا لـ 40 دولة عربية وأجنبية علي 13 مسرحا من مسارح القاهرة .

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