شكرا لقرائتكم خبر عن "سحابيات" سليم سحاب بدار الأوبر المصرية اليوم فى حفل بالمسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المايسترو سليم سحاب وفرقته مساء اليوم الأحد، حفلا موسيقيا وغنائيا تحت عنوان "سحابيات" وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم سليم سحاب خلال الحفل باقة متميزة ومتنوعة من زمن الفن الجميل، منها، حب الدنيا لبليغ حمدي، انت عمرى لـ محمد عبد الوهاب ونعم يا حبيبى لكمال الطويل، حكاية غرامى و ليالى الانس وموسيقى بنادى عليك لـ فريد الاطرش، حبيتك بالصيف لـ الأخوين رحبانى، لحن الوفاء لـ رياض السنباطي، موسيقى تمر حنة لـ محمد الموجي، يا عينى على قلبى – موسيقى فتافيت السكر لـ محمد فوزى.

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