وفاة ” شادلية السبسي ” أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 11:51 صباحاً - أعلن ” حافظ السبسي ” نجل الرئيس التونسي الراحل ” الباجي قائد السبسي ” صباح اليوم الأحد عن وفاة والدته ” شادلية السبسي ” عن عمر يناهز ال 82 عاما .

وجاء ذلك إثر تعرضها مؤخرا لأزمة صحية تطلبت نقلها على الفور إلى المستشفى يوم أمس لتلقي العلاج إلا إنها فارقت الحياة .

وكتب حافظ السبسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” ناعيا والدته : ” الله اكبر الله اكبر الله اكبر .. إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتى السيدة شادلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي .. الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة .. إنا لله وإنا اليه راجعون .. البقاء لله ” .

وتأتي وفاة شادلية السبسي بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في شهر يوليو الماضي .

كما تشهد تونس اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد .

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