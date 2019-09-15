كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 11:51 صباحاً - في تصريحات تليفزيونية للفنان المصري ” محمد رمضان ” لبرنامج ” عرب وود ” رد محمد رمضان على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب الملابس التي يرتديها في حفلاته وخاصة حفله الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي وظهر فيه عاري الصدر .
وأشار محمد رمضان أن طبيعة الحفلات التي يقدمها والتي يطلق عليها ال ” musical show ” تحتاج إلى مثل هذه النوعية من الملابس التي تتميز بدرجة من المبالغة .
وذلك لما يقدم بها من استعراضات لا يليق معها ملابس عادية .
وأشار إلى أن هذه الحفلات تشبه الحفلات التي كان يقدمها الفنان العالمي ” مايكل جاكسون ” .
يذكر أن الفنان محمد رمضان حصل يوم الجمعة الماضية على جائزة ” أفضل ممثل ” باختيار الجمهور في مهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل ” زلزال ” الذي عرض في رمضان 2019 .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. تعليق محمد رمضان على منتقدي ملابسه في الحفلات ويشبه نفسه ب ” مايكل جاكسون “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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