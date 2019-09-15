شاهد .. مواطن تركي يشعل النار في نفسه بسبب ” الجوع “

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 11:51 صباحاً - كشفت وسائل إعلام تركية عن قيام رجلا تركيا يبلغ من العمر 45 عاما بإشعال النار في جسده بعد أن صب على نفسه مادة البنزين في ساحة ” كيزيلايي ” في العاصمة التركية أنقرة .
وجاء ذلك إثر ما يعانيه من أزمات إقتصادية على حد قوله وإنه سيقوم بذلك حتى يحرق نفسه وينتهي من حياته ومن تلك الأزمات .
حيث قال لمن كانوا متواجدين في المكان حينذاك : ” أنا عاطل عن العمل وجائع .. أطالب بالعدالة ” .
وقد حاول الموجودون في الساحة إقناعه بالعدول عن خطوته هذه لكنهم فشلوا وقام الرجل بإضرام النار في نفسه بعد وقت قصير .
مما دفع الأشخاص المتواجدون إلى إبلاغ عناصر من الشرطة التركية الموجودة في المكان .. وتدخل عنصر من الشرطة والذي تمكن على الفور من إخماد النيران .
وتم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بينما بدأت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته .
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