في فيديو طريف .. عمرو وهبة يسخر من تجربته في حجز غرفة بأحد الفنادق عبر الإنترنت

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 11:51 صباحاً - نشر الفنان المصري ” عمرو وهبة ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فيديو طريفا وساخرا من غرفته التي قام بحجزها بنفسه في أحد الفنادق عبر الإنترنت بعد أن تخلى عن فكرة الحجز عبر شركات السياحة .

يظهر عمرو وهبة في مقطع الفيديو أثناء دخوله الغرفة ويقوم شخص آخر بتصويره .. ويبدأ عمرو في وصف الغرفة ومحتوياتها .

ويسخر عمرو من مساحة الغرفة التي تبدو صغيرة إلى جانب صغر حجم الأثاث الموجود بها وخاصة ” دولاب الملابس ” .

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وجاء تعليقه ساخرا : ” يمكن علشان أنا عامل باقة نت صغيرة فحجزلي أوضة صغيرة مش عارف ” .

ثم توجه بعد ذلك إلى دورة المياه التي علق عليها أيضا بصغر مساحتها إلى جانب أن المكان المخصص للاستحمام ” البانيو ” والموجود في مكان آخر لا يسمح في الأساس لأي شخص بالوقوف فيه بسبب الباب الخاص به الذي يشغل كل المساحة .