كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 11:51 صباحاً - نشر الفنان المصري ” عمرو وهبة ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فيديو طريفا وساخرا من غرفته التي قام بحجزها بنفسه في أحد الفنادق عبر الإنترنت بعد أن تخلى عن فكرة الحجز عبر شركات السياحة .
يظهر عمرو وهبة في مقطع الفيديو أثناء دخوله الغرفة ويقوم شخص آخر بتصويره .. ويبدأ عمرو في وصف الغرفة ومحتوياتها .
ويسخر عمرو من مساحة الغرفة التي تبدو صغيرة إلى جانب صغر حجم الأثاث الموجود بها وخاصة ” دولاب الملابس ” .
وجاء تعليقه ساخرا : ” يمكن علشان أنا عامل باقة نت صغيرة فحجزلي أوضة صغيرة مش عارف ” .
ثم توجه بعد ذلك إلى دورة المياه التي علق عليها أيضا بصغر مساحتها إلى جانب أن المكان المخصص للاستحمام ” البانيو ” والموجود في مكان آخر لا يسمح في الأساس لأي شخص بالوقوف فيه بسبب الباب الخاص به الذي يشغل كل المساحة .
كانت هذه تفاصيل خبر في فيديو طريف .. عمرو وهبة يسخر من تجربته في حجز غرفة بأحد الفنادق عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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