مراد يلدريم يعتذر عن تقديم برنامج “من سيربح المليون” ويكشف السبب!

متابعة بتجـــــــــــرد: اعتذر الفنان التركي مراد يلدريم، عن تقديم برنامج “من سيربح المليون” في نسخته التركية، معربًا عن شكره لتفهم إدارة البرنامج للقرار الذي اتخذه.

وكشف الفنان التركي في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن السبب وراء ذلك هو ارتباطه بتصوير مسلسله الجديد “رامو”، لافتًا إلى أن شغفه بالتمثيل جعله يبدّل رأيه حول فكرة تقديم البرنامج.

وجاء في تغريدة مراد يلدريم: “بسبب شغفي بالتمثيل أُنهي وظيفتي كمقدم لبرنامج من سيربح المليون”.