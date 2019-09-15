من هي بطلة مسلسل قيامة عثمان إلى جانب النجم التركي بوراك أوزجفيت؟!

متابعة بتجـــــــــــرد: وقع اختيار شركة إنتاج المسلسل التركي “قيامة عثمان” على العارضة والممثلة أصليهان كارالار لتكون شريكة بوراك أوزجفيت في المسلسل.

وستجسد كارالار شخصية “مال خاتون” الزوجة الأولى لـ “غازي عثمان”، مؤسس الإمبراطورية العثمانية، ووالدة أورهان غازي، السلطان الثاني الذي تزوج عام 1280، وهي أيضًا ابنة العالم الديني الشيخ إدبالي.

إلا أن جمهور أوزجفيت عبر عن استيائه وعدم رضاه من اختيار كارالار لتشاركه البطولة، معتبرين أنها لا تناسه وليست مشهورة كفاية ولا تملك الخبرة لتقف أمامه بالرغم من كشف كارالار سابقًا انها تلقت دروسًا في التمثيل خلال فترة الصيف.

من هي أصليهان كارالار؟

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عارضة أزياء وممثلة تركية ولدت في أنقرة في 27 أبريل عام 1999، درست البيانو والباليه بعمر مبكر، وفي عام 2017 حصلت على جائزة أفضل عارضة في العالم، درست في المدرسة الثانوية المختبر الدولي بيلكنت، تعلمت الفرنسية في المدرسة الثانوية، كما أنها قُبلت في كلية كنغ بلندن في قسم العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، أما في ما يتعلق بالتمثيل فقد شاركت في مسلسل “تل شاهين” بدور صغير.

يذكر أن كارالار خضعت خلال أشهر الصيف لتدريبات في ركوب الخيل واستخدام السيف والرمح في أكاديمية خاصة في لندن، إضافة إلى تلقيها دروسًا في التاريخ، من أجل دورها في المسلسل.