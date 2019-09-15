مهرجان سينمائي “من أجل المساواة بين الجنسين”

متابعة بتجـــــــــــرد: ينطلق غدا وحتى 21 سبتمبر الجاري، المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا بشمال غرب المغرب، الذي يسلط الضوء في دورته الجديدة على المساواة بين الجنسين في قطاع السينما.

وفي هذا الإطار، ينظم المهرجان بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في المغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي ندوة بعنوان “من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية السينمائية”.

وقالت إدارة المهرجان إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار “تعزيز صورة المرأة في الصناعة السينمائية والسمعية والبصرية”.

يشمل برنامج الدورة الثالثة عشرة للمهرجان مسابقتين إحداهما للأفلام الروائية الطويلة، وتضم 12 فيلما، والأخرى للأفلام الوثائقية، وتضم خمسة أفلام إضافة إلى برامج موازية وورش عمل وحلقات نقاش.