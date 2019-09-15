كيف أصبح نجم فيلم Love, Actually؟ – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: هل تذكرون الصبي “سام” من فيلم “Love, Actually” الذي عُرض في السينما قبل 16 عاماً؟ إنّه الممثل توماس برودي سانغستر ويبلغ من العمر اليوم 29 عاماً.

توماس الذي أسر قلوب المشاهدين بملامحه الطفولية وشعره الأحمر، فاجأ الجميع بعد انتشار صورٍ له تُظهره برفقة حبيبته.

وشارك توماس بعد دوره في الفيلم الميلادي الشهير، في عدّة أعمالٍ تمثيلية مثل Game of Thrones، Star Wars Episode VII وفيلم Maze Runner.

وشُوهد الممثل برفقة حبيبته غزي ويزدوم في فينيس، كاليفورنيا. وشبّه الكثيرون توماس الطفل بالأمير هاري حين كان طفلاً بدوره، إذ يتمتعان بشعرٍ أحمرٍ بالإضافة إلى أنّهما من بريطانيا.