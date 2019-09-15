كواليس مسلسل "365 يوم وربع".. عمل لمواقع التّواصل الاجتماعيّ فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ المخرج السوري يمان إبراهيم تصوير مشاهد سلسلة "365 يوم وربع" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين، منهم محمد حداقي، ومحمد خير الجراح، وتولاي هارون، وباسل حيدر، ورجاء يوسف، وغيرهم من النجوم المعروفين والفنانين الشباب أصحاب الموهبة.

والعمل عبارة عن لوحات اجتماعية ناقدة تحمل طابعًا كوميديًا طريفًا بعيدًا عن التهريج. تتناول جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية اليومية سيكون عرضها بداية عبر اليوتيوب. تختلف كلّ لوحة في مضمونها وطبيعتها.

كاميرا فوشيا زارت كواليس التصوير والتقت صنّاع العمل وبعض الفنانين المشاركين به، والذين تحدّثوا عن اللوحات التي يشاركون بها.

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