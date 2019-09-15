نادين نجيم تؤكد انفصالها عن زوجها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حسمت الممثلة نادين نسيب نجيم الجدل حول انفصالها عن زوجها هادي أسمر بعد أخذٍ ورد حول حقيقة توتر العلاقة بينهما وذلك في تغريدة كتبتها عبر حسابها الخاص على "تويتر"، وجاء فيها: “القرار لم يكن سهلاً علينا والفراق صعب مهما كانت الأسباب، لكن العشرة والإحترام والمعزة باقيين والأهم الثمرة الحلوة، أولادنا”.

وتابعت: “لا توجد كلمة تعبر عن شعوري بهذه اللحظة، لكن هذا ما حدث، الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد، شكرا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم لنا”.

هذا الخبر أزعج المتابعين وأثار استغراب آخرين الذين تساءلوا حول سبب الإنفصال مع تأكيد "نجيم" على اتحادهما كصديقين إلى الأبد! فيما هنأهما البعض لانفصالهما الراقي باحترام

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