شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أبطال "بلا دليل" ينتهون من تصوير مشاهد العين السخنة ويعودون للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أبطال مسلسل "بلاد دليل" اليوم الأحد من العين السخنة ، بعد قضاء 4 أيام هناك صور من خلالها صناع العمل عدة مشاهد جمعت كل من درة بطلة العمل وخالد سليم وإسلام جمال وعمر الشناوى وعدد أخر من الممثلين، وتعود اسرة المسلسل للتصوير فى القهرة خلال الأيام المقبلة مباشرة، من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل فى أقرب وقت .

وفى سياق متصل، أوشكت المخرج منال الصيفى على الإنتهاء من مونتاج ومكساج أول 10 حلقات من المسلسل، وذلك نزولا على رغبة شركة سينرجى المنتجة للعمل على عرض المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل .

"بلا دليل" مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فى 45 حلقة، بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي .