شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير "العارف" لـ أحمد عز بعد 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف أبطال فيلم "العارف" تصوير مشاهدهم بعد 15 يوما فى الديكورات الخاصة بالعمل فى القاهرة، منها شوارع فى مدينة 6 أكتوبر وغيرها من الديكورات الداخلية، حيث حصل فريق العمل على أجازة من التصوير بعد انتهاء مشاهدهم فى بلغاريا بسبب حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد.
وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب وما يتعلق من سيطرة القراصنة، ومن المقرر طرحه فى جميع دور العرض خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج "سينرجى فيلمز"، حيث جمعت مشاهد الأكشن فى دولة بلغاريا كل من أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص، وينضم النجم محمود حميدة إلى العمل خلال الأيام المقبلة.
"العارف .. عودة يونس"، من بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مطفى خاطر، محمود حميدة وآخرين، من تأليف محمد سيد بشيروإخراج أحمد علاء الديب.
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