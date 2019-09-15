"سبب انسحابها من الملك لير وقلة الظهور في الدراما وسخريتها من منتقديها".. حكايات ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل الفنانة ياسمين رئيس بعيد ميلادها الـ34، اليوم الأحد، إذ أنها من مواليد 15 سبتمبر 1985.

ونستعرض لكم في هذه السطور بعض التصريحات والمعلومات عنها.

- تخرجت في كلية سياحة وفنادق، ودرست التمثيل في ورش مستقلة.

- قررت العمل ممثلة وهي عمرها 14 عاما.

-انطلقت من خلال مسلسل عرض خاص، من إخراج هادي الباجوري، مع كريم فهمي ودينا الشربيني ومصطفى الريدي.

- زوجة المخرج هادي الباجوري، وتحرص على استشارته في الأعمال المعروضة عليها.

- تتمنى تقديم فيلم استعراضي، ونجمتها المفضلة شيريهان.

- قالت إنها تتأثر بالحكاية والمواضيع والشخصيات أكثر من الفنانين عند مشاهدة أي عمل.

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- قالت إن وضع المرأة ليس جيدا وسيظل غير جيد طالما هناك طريقة تفكير معينة متعلقة بالفهم الخاطئ لـ"ناقصات عقل ودين" وأن المرأة نصف شخص.

- حصلت على عدة جوائز عن دورها في فيلم "فتاة الصمنع"، مع المخرج محمد خان، وهي جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، والدور الأول في الدورة الـ41 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في أيرلندا.

- قالت إنها طالما هناك أفلام معروضة عليها فلن تهتم بتواجدها في التليفزيون، لأنه سيأتي وقتا معينا لتقديم الأعمال الدرامية.

- قدمت قرابة 20 عملا من بينها: "واحد صحيح، أكس لارج، طرف تالت، فتاة المصنع، المصلحة، هيبتا، البحث عن أم كلثون، أنا شهيرة أنا الخائن، شيخ جاكسون، بلاش تبوسني".

- شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الماضية كعضو لجنة تحكيم في مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة.

- تعرضت للانتقاد في الدورة الماضية لمهرجان الجونة بسبب إطلالتها ما دفعها للرد بشكل ساخر، إذ استغلت صورة أحد أفلام الأبيض والأسود، وكاتبت عليها: "لو كنا هناك كانوا شافوا حلاوتنا، فساتينهم بلدي أوي"، قبل أن تقوم بحذفها.

- بعد مشاركتها في بروفات "الملك لير" انسحبت بسبب أن العرض يتطلب تفرغا لوقت طويل، وحلت مكانها هبة مجدي.

- فاجأت جمهورها مؤخرا بتغير قصة شعرها إلى "الراستا".

- قالت إن وصف البعض لأفلامي بأنها "أفلام مهرجانات" دليل على كونها أفلام مهمة، خاصة أنها تحقق إيرادات جيدة.

- تصور حاليا دورها في فيلم "لص بغداد" مع الفنان محمد عادل إمام.