جلسة تجمع ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب ورجب.. والجمهور يتسأل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان محمد رجب صورة، عبر حسابه على إنستجرام، تجمعه بالفنانين ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب وإدوارد وحسام شوقي، مدير شركة سينرجي".
ولم يكتب رجب أي تعليق على الصورة، التي ظهروا فيها في جو ودي ويتناولون الحلويات ويشربون الشاي.
وتفاعل عدد كبير من جمهور رجب مع الصورة، مشيرين إلى أنه إذا كان تجهيز مسلسل، سيكون مسلسلا ضخما وجيدا، وتسألوا عن حقيقة الأمر.
يذكر أن رجب وإدوارد قدما مع شركة سينرجي مسلسل "علامة استفهام"، بينما قدم ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب مسلسل لمس أكتاف.
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