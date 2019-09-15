تراند اليوم : شكلها أصبح غريبًا..فنانة كويتية تصدم متابعيها بظهورها بدون مكياج...



ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في مقطع فيديو وهي تشير إلى فعالية بعض منتجات إزالة المكياج .

وبدت وهي تزيل أحمر الشفاه ثم الماسكارا لتصبح إطلالتها طبيعية ، وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

يشار إلى أن الفنانة أشعلت المواقع بظهورها في وقت سابق مع ابنتها الكبرى الثانية.

وأشارت في تعليقها على الصورة التي جمعتهما إلى أنها تدعى الفجر ، وهو ما أثار استغراب الكثير من المتابعين الذين تسائلوا عن سبب غياب الفتاة الشابة تماماً عن الأضواء خلافاً لشقيقتيها النور ومنى.