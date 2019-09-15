شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

كشفت الممثلة البحرينية هيفاء حسين أنها في الشهور الأخيرة من حملها بطفلها الأول من الفنان حبيب غلوم، من دون ان تحدد جنس الجنين. ونشرت صورة جمعتها بزوجها في حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” ، حيث أطلتمرتدية فستاناً أبيض اللون وعلامات الحمل بارزة بسبب بطنها المنتفخ، وقالت معلقةً: “أنا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي”.

وكانت أعلنت في تصريحات صحافية أنها حامل في شهرها السابع، ومن المتوقع أن تلد في شهر ديسمبر. يُذكر أن الفنانة هيفاء حسين لديها ولد يدعى سعد من زواج سابق.