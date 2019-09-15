الجواز حلو.. رضوى الشربيني تُشعل السوشيال ميديا بعدد من الصور

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عددًا من الصور لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت الشربيني، على الصور قائلة: "الجواز حلو لما يكون مع الشريك الصح.. مليون مبروك يا حبيبى❤️".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وكان من بين التعليقات؛ "عسل يا رودى - دايمًا زى القمر - ايه الجمال ده".
وحققت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، الذى استمر عرضه لثلاثة
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