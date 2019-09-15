كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” يوم الخميس الماضي بزفاف ابنتها ” مريم ” بحضور عدد عدد من نجوم الوسط الفني .
فتواجد كلا من الفنانين مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد .. وياسر جلال وإيهاب فهمي ومنال سلامة وسلوى محمد على ومصطفى قمر وداليا البحيري وغيرهم .
وللمرة الثانية بعد تقديمها في المرة الأولى لأغنية كإهداء لإبنها ” عبد الرحمن ” في حفل زفافه والذي أقيم في شهر يوليو الماضي وشهدت انتشارا واسعا .
قدمت نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنتها أغنية أيضا جاءت كلماتها وهي تتحدث عن بعض صفات ابنتها وعن معاناتها في مساعدة مريم لتجهيز عش الزوجية وقدمت بعض التحذيرات لزوج ابنتها .
وجاءت الأغنية من كلمات المؤلف ” عمرو قطامش ” وعلى ألحان أغنية المطربة العالمية ” شاكيرا ” waka waka .
كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها بحضور نجوم الفن وتهدي لها أغنية : ” ضيعتوا شبابي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.