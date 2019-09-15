نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها بحضور نجوم الفن وتهدي لها أغنية : ” ضيعتوا شبابي “

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” يوم الخميس الماضي بزفاف ابنتها ” مريم ” بحضور عدد عدد من نجوم الوسط الفني .

فتواجد كلا من الفنانين مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد .. وياسر جلال وإيهاب فهمي ومنال سلامة وسلوى محمد على ومصطفى قمر وداليا البحيري وغيرهم .

وللمرة الثانية بعد تقديمها في المرة الأولى لأغنية كإهداء لإبنها ” عبد الرحمن ” في حفل زفافه والذي أقيم في شهر يوليو الماضي وشهدت انتشارا واسعا .

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قدمت نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنتها أغنية أيضا جاءت كلماتها وهي تتحدث عن بعض صفات ابنتها وعن معاناتها في مساعدة مريم لتجهيز عش الزوجية وقدمت بعض التحذيرات لزوج ابنتها .

وجاءت الأغنية من كلمات المؤلف ” عمرو قطامش ” وعلى ألحان أغنية المطربة العالمية ” شاكيرا ” waka waka .